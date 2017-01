Wirtschaft warnt Trump vor neuen Handelsbarrieren

Frankfurt (dpa) - Die Sorge vor einer wirtschaftlichen Abschottung der USA unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump ist groß. Am Tag seiner Amtseinführung warnten Vertreter der deutschen Wirtschaft vor neuen Handelsbarrieren. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mahnte die neue US-Regierung zur Vertragstreue. «Ich glaube nicht, dass morgen der große Handelskrieg ausbricht. Aber natürlich werden wir darauf pochen, dass Vereinbarungen eingehalten werden», sagte Schäuble in einem beim Weltwirtschaftsforum in Davos geführten Interview mit dem «Spiegel».