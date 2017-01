Von der Leyen nennt «Aufnahmerituale» in Kaserne «widerwärtig»

Künzell (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ) hat die zweifelhaften «Aufnahmerituale» in einer baden-württembergischen Bundeswehr-Kaserne scharf verurteilt. «Die Vorgänge in Pfullendorf sind abstoßend und sie sind widerwärtig», sagte die Ministerin am Abend. Die Vorgänge seien auch beschämend für alle Soldaten, die respektvoll mit ihren Kameraden umgingen, und die das Ansehen der Truppe hochhielten. «Spiegel online» berichtete am Freitag, dass es in der Kaserne in Pfullendorf unter anderem «sexuell-sadistische Praktiken» sowie Gewaltrituale gegeben habe.