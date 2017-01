Verletzte nach Brand in Flüchtlingsunterkunft bei Paderborn

Hövelhof (dpa) - Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im ostwestfälischen Hövelhof-Staumühle sind 30 Bewohner verletzt worden, einer von ihnen schwer. Rettungskräfte brachten die Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, sagte eine Sprecherin des Kreises Paderborn. Weitere 24 Menschen wurden demnach vor Ort behandelt, darunter zwei Feuerwehrleute. Die Polizei sprach von 27 Menschen, die vor Ort betreut werden mussten. Der Brand sei am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. In der Unterkunft leben insgesamt etwa 500 Flüchtlinge.