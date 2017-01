Ukraine klagt gegen Russland bei Internationalem Strafgerichtshof

Kiew (dpa) - Die Ukraine hat beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Klage gegen Nachbar Russland eingereicht. Die Russische Föderation solle für «verübte Terrorakte und Diskriminierung während ihrer gesetzeswidrigen Aggression gegen die Ukraine» zur Verantwortung gezogen werden, hieß es aus Kiew. Durch Waffenlieferungen und andere Hilfe für die prorussischen Separatisten im Kriegsgebiet Donbass habe Moskau gegen die UN-Konvention gegen die Finanzierung des Terrorismus verstoßen. Russland weist eine Beteiligung am blutigen Krieg in der Ostukraine stets zurück.