Trump: Merkels Flüchtlingspolitik «katastrophaler Fehler»

Washington (dpa) - Der designierte US-Präsident Donald Trump bewertet die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel als katastrophalen Fehler. «Ich habe große Achtung vor Merkel», sagte Trump der «Bild»-Zeitung. «Aber ich finde, es war sehr unglücklich, was passiert ist.» Deutschland habe «all diese Leute» ins Land gelassen, wo auch immer sie herkamen, sagte Trump. «Sie wissen, dass ich Deutschland liebe, weil mein Vater aus Deutschland stammt, und ich will mich nicht in einer ähnlichen Situation wiederfinden». Die USA würden von seinem ersten Amtstag an auf sichere Grenzen setzen.