Tausende demonstrieren gegen Trumps Einreisebann

New York (dpa) - Tausende Menschen haben an Flughäfen in mehreren US-Städten gegen den von Präsident Trump verhängten Einreisestopp für Flüchtlinge und viele Muslime demonstriert. Allein am New Yorker Flughafen JFK protestierten mehr als tausend empörte Demonstranten gegen das umstrittene Dekret und blockierten die Zufahrt zum Terminal 4 des Flughafens. Am Abend verfügte ein Gericht in New York, dass zumindest seit Freitag in den USA eingetroffene Flüchtlinge oder Besucher aus den vom Einreisebann betroffenen Ländern mit gültigen US-Visa vorerst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen.