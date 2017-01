Sechs Überlebende des Berghotels in Italien bestätigt

Rom (dpa) - Das Lawinenunglück in der Erdbebenregion in Italien haben nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen überlebt. Unter den Geretteten aus dem von einer Lawine begrabenen Hotel sei ein kleines Mädchen, sagte eine Sprecherin des Zivilschutzes der dpa in Rom. Die Nachrichtenagentur Ansa und der TV-Sender Rai hatten zuvor bereits von acht Überlebenden gesprochen. Diese Angabe wurde zunächst nicht bestätigt. Nach dem Unglück am Mittwoch hatte es wenig Hoffnung gegeben, die Dutzenden Vermissten im Hotel lebend zu finden. Geborgen wurden bereits zwei Leichen.