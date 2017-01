Schnee auch auf der Akropolis

Athen (dpa) - In Griechenland hat das winterliche Wetter am Abend auch die griechische Hauptstadt erreicht. Wie das griechische Fernsehen berichtet, schneite es heftig auch im Zentrum der Stadt und am Wahrzeichen der Stadt, der Akropolis. Etliche Dörfer und auch Inseln sind nach schweren Schneefällen seit zwei Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. In vielen Fällen gebe es keine Stromversorgung und damit auch kein Wasser und keine Heizung mehr, berichtete der Radiosender Athina 984.