Queen und ihr Mann fliegen mit Helikopter zum Weihnachtsfest

London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Mann Philip sind per Hubschrauber in die Weihnachtsferien geflogen. Das erkältete Paar kam am Nachmittag auf dem Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk an. Die Queen (90) und Prinz Philip (95) verbringen traditionell die Weihnachtstage dort - und hängen meist noch ein paar Wochen dran. Ursprünglich wollte das Paar schon am Mittwoch von London aus starten und mit der Bahn fahren. Es musste die Reise aber wegen des starken Infekts verschieben.