Polizei beginnt mit Silvestereinsatz in Köln - 1500 Beamte

Köln (dpa) - Ein Jahr nach der chaotischen Kölner Silvesternacht hat die Polizei ein großes Polizeiaufgebot für den diesjährigen Jahreswechsel in Bewegung gesetzt. Die Einsatzphase habe begonnen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Die ersten Kräfte seien in der Innenstadt angekommen. Über den Abend verteilt kämen bis zu 1500 Polizistinnen und Polizisten zum Einsatz - zehnmal so viele Beamte wie vor einem Jahr. Damals war es zu sexuellen Übergriffen und Chaos gekommen.