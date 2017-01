Petry und Le Pen erstmals zusammen auf deutscher Bühne

Koblenz (dpa) - Die bekanntesten europäischen Rechtspopulisten kommen heute in Koblenz zusammen. Der Kongress der ENF-Fraktion des Europaparlaments mit rund 1000 Teilnehmern soll die Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in den Blick nehmen. Zu einer Gegenkundgebung werden mindestens ebenso viele Teilnehmer erwartet. Bei der Tagung treten AfD-Chefin Frauke Petry und die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, erstmals gemeinsam in Deutschland auf.