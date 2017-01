Neue U-Bahnlinie in New York eröffnet - erste Pläne von 1929

New York (dpa) - Bald ein Jahrhundert nach den ersten Plänen für die neue New Yorker U-Bahnlinie an der Second Avenue in Manhattan ist der erste Zug zu seiner Jungfernfahrt angetreten. «Zurückbleiben, 2016! 2017 ist hier und mit ihm hat der erste Teil der brandneuen 2nd Ave U-Bahn die Fahrt aufgenommen», twitterte Bürgermeister Bill de Blasio nach einer Fahrt-Party im neu eröffneten, ersten Streckenabschnitt in der Silvesternacht. Ideen für die U-Bahn, die eines Tages vom nördlichen Stadtteil Harlem über den Ostteil Manhattans bis an dessen Südspitze führen soll, gibt es bereits seit 1929.