Lufthansa-Jet landet mit defekter Cockpit-Scheibe in Moskau

Moskau (dpa) - Ein Airbus A321 der Lufthansa ist am Abend mit einer defekten Cockpitscheibe sicher in Moskau gelandet. Niemand in der aus Frankfurt kommenden Maschine sei verletzt worden, meldeten russische Nachrichtenagenturen. «Die Flugtauglichkeit war zu keiner Zeit eingeschränkt», sagte ein Lufthansa-Sprecher. Die kaputte Scheibe werde vor Ort im Moskauer Flughafen Domodedowo repariert. Nach Angaben russischer Behördenvertreter hatte die Besatzung auf dem Flug eine Überhitzung der Scheibe gemeldet, die zu dem Schaden geführt habe.