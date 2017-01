Kohlschreiber bei Australian Open weiter - Petkovic raus

Melbourne (dpa) - Philipp Kohlschreiber steht als vierter deutscher Tennisprofi in der dritten Runde der Australian Open. Der Augsburger siegte in Melbourne souverän mit 7:5, 6:3, 6:0 gegen den Amerikaner Donald Young. Das Aus kam dagegen für Andrea Petkovic durch das 0:6, 5:7 gegen die Tschechin Barbora Strycova. Bereits gestern waren Titelverteidigerin Angelique Kerber, Qualifikantin Mona Barthel und Mischa Zverev in die Runde der letzten 32 eingezogen. Heute spielt noch Alexander Zverev.