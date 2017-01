Im Fall Neuss kein Hinweis auf bevorstehenden Anschlag

Neuss (dpa) - In der Wohnung eines 21-jährigen Terrorverdächtigen in Neuss haben die Ermittler keine Hinweise auf eine bald geplante Aattacke gefunden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Bei der Polizeiaktion seien weder Waffen noch Sprengstoff entdeckt worden. Der 21-Jährige steht im Verdacht, einem in Wien gefassten 17-Jährigen bei Vorbereitungen für einen Anschlag in Österreich geholfen zu haben. Österreichs Behörden, die den Hinweis an die deutschen Ermittler gaben, wollen sich am Nachmittag äußern.