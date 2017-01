IT-Messe CeBIT stellt diesjährige Trendthemen vor

Hannover (dpa) - Die CeBIT will heute einen ersten Ausblick auf ihre Trendthemen in diesem Jahr geben. Bei der IT-Messe Ende März in Hannover sollen Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation beleuchtet werden. Partnerland ist diesmal Japan. Die CeBIT läuft vom 20. bis 24. März.