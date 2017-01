Hunderttausende feiern Jahreswechsel mit Feuerwerk in London

London (dpa) - Hunderttausende Menschen haben den Jahreswechsel im Zentrum der britischen Hauptstadt gefeiert. Pünktlich zum Glockenschlag des Big Ben um Mitternacht begrüßten die Londoner das neue Jahr mit einem knapp zwölfminütigen Feuerwerk am Riesenrad London Eye an der Themse. Abgestimmt war das Spektakel zu Musik, unter anderem auch von Pop-Größen wie Prince, David Bowie und George Michael, die im vergangenen Jahr gestorben waren. Rund 3000 Polizisten waren im Zentrum Londons im Einsatz. Erstmals fuhren auch bewaffnete Sicherheitskräfte in Zügen und U-Bahnen mit.