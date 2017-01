Frau stirbt nach Messerstichen eines Rentners

Hebertsfelden (dpa) - Ein 72-Jähriger hat im niederbayerischen Hebertsfelden eine 49-Jährige mit einem Messer niedergestochen und tödlich verletzt. Der Rentner habe die Frau am Mittag in der Ortsmitte der kleinen Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn angegriffen und unvermittelt auf die Frau eingeschlagen, teilten die Behörden mit. Anschließend habe der Mann mehrfach auf die Frau eingestochen, so dass diese noch am Tatort starb - Wiederbelebungsversuche eines herbeigerufenen Notarztes blieben vergeblich.