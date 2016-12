Deutschland sichert seine Silvesterpartys ab wie noch nie

Berlin (dpa) - Aus Sorge vor Terror und sexuellen Übergriffen feiert Deutschland die Silvesternacht unter ungewöhnlich hohen Sicherheitsvorkehrungen. Mehr Polizei, Straßensperren, Kameras und Böllerverbote sind geplant. In der vergangenen Neujahrsnacht wurden hunderte Frauen sexuell belästigt, auch Vergewaltigungen wurden angezeigt. Vor allem in Köln, aber auch in Düsseldorf, Stuttgart und Hamburg gab es solche Verbrechen. Zuletzt gab außerdem der Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt Anlass zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen - wie etwa Betonblöcke gegen Lkw-Attacken.