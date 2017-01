Brüssel stellt kritische Nachfragen zu US-Umgang mit Fluggastdaten

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission sieht Verbesserungsbedarf beim Umgang mit Flugpassagier-Daten in den USA. So würden in den Vereinigten Staaten immer mehr Personen Zugang zu persönlichen Informationen bekommen. Die Brüsseler Behörde zweifelt daran, dass das notwendig ist, wie aus einem jüngst veröffentlichten Bericht hervorgeht. Kritisch sieht sie auch, dass die USA immer mehr Daten lange verfügbar halten, wenn sie im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen stehen.