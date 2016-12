Berliner Anschlag befeuert Streit über mehr Videoüberwachung

Berlin (dpa) - Der Ruf nach mehr Videoüberwachung als Folge des Terroranschlags in Berlin stößt bei Juristen und Datenschützern auf Widerstand. Mehr Kameras führten in der Regel nicht zu mehr Sicherheit, erklärte der Anwaltverein in Berlin. Der Richterbund warnte, die Überwachung könne die Freiheit von Bürgern einschränken, gegen Grundrechte verstoßen - und Terroranschläge womöglich sogar begünstigen: Täter könnten gezielt videoüberwachte Plätze aufsuchen, um ihre Taten für eine breite Öffentlichkeit besser sichtbar zu machen. Der Chaos Computer Club warnte vor einem vernetzten System.