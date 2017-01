Angreifer von Istanbuler Nachtclub weiterhin nicht gefasst

Istanbul (dpa) - Nach dem Terrorangriff mit Dutzenden Toten in einem Istanbuler Nachtclub noch mindestens ein Angreifer auf der Flucht. Die Suche in der türkischen Millionenmetropole dauere an, sagte Innenminister Süleyman Soylu nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu. Nach Soylus Angaben stieg die Zahl der Toten nach den Schüssen in dem Club auf mindestens 39. Bislang seien 21 Opfer identifiziert, sagte der Minister. Darunter seien 16 Ausländer und 5 Türken. Die Identität der anderen Toten sei noch unklar.