AfD-Vorstand berät über Ausschlussverfahren gegen Höcke

Erfurt (dpa) - Die AfD-Spitze diskutiert heute über einen Rauswurf des umstrittenen Thüringer Landeschefs Björn Höcke. Wie die «Thüringer Allgemeine» unter Berufung auf Parteikreise meldet, will der Bundesvorstand in einer Telefonkonferenz über ein Parteiausschlussverfahren beraten. Der hatte vergangene Woche mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken breite Empörung ausgelöst. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sprach Höcke von einem «Denkmal der Schande».