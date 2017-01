24-jährige Französin ist neue «Miss Universe»

Manila (dpa) - Die neue «Miss Universe» kommt aus Frankreich. Die amtierende «Miss France», Iris Mittenaere, bekam auf den Philippinen den Titel der schönsten Frau der Welt verliehen. Die 24-Jährige aus Lille setzte sich in Manila gegen insgesamt 85 Konkurrentinen durch. Auf Platz zwei und drei kamen «Miss Haiti», Raquel Pelissier, und «Miss Kolumbien», Andrea Tovar. Die deutsche Kandidatin Johanna Acs aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen schaffte es nicht bis in die Endrunde.