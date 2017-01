Mit vollgepacktem Koffer hat sich Saranka Schäfer gestern aus Nieder-Wöllstadt auf den Weg nach New York gemacht. Ihr Ziel: Heidi Klum vor dem amerikanischen Fernsehpublikum überzeugen. © Valerie Pfitzner

Sechs Stunden vor dem Auftritt musste die Nieder-Wöllstädterin im Kölner Studio sein: »Dort wurde ich verkabelt und im Vorbereitungsraum permanent gefilmt.« Viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, habe Schäfer aber nicht gehabt: »Die Produktionsfirma wollte tausend Sachen mit mir drehen: Wie ich mich schminke, wie ich Ballett tanze und wie ich mich einsinge.« Immer wieder hätten sie ihr dabei versichert: »Du musst dir keine Gedanken ums Weiterkommen machen, das klappt auf jeden Fall.«Doch es kam anders. Während sich die Jury mit den anderen Kandidaten zu Beginn eine Weile unterhalten habe, habe Schlagerstar Michelle der 24-Jährigen nur eine Frage gestellt: »Sie wollte wissen, wo mein Name herkommt.« Das habe sie verunsichert, sagt Schäfer: »Zumal die Quatsch-Kandidaten, die nur wegen der Einschaltquoten weiterkommen, meist rund eine halbe Stunde bei der Jury waren.« Auch ihr Gesang schien die DSDS-Juroren nicht zu interessieren: »Keiner hat etwas gesagt, sie haben mich nicht einmal angeschaut.« Außer Dieter Bohlen, der nach wenigen Takten des Songs »Masterpiece« von Jessie J. zu Saranka sagte: »Das war alles schief, das passt nicht. Viermal nein, du kannst nach Hause gehen.«Ein paar Tage lang hat sie die DSDS-Niederlage schon beschäftigt, sagt die Fitnesstrainerin: »Zwei Wochen lang konnte ich keinen einzigen Ton singen. Es hat mich so verletzt, dass ich keine richtige Chance hatte, zu beweisen, was ich kann.« Doch nach kurzer Zeit fasste die 24-Jährige neuen Mut – und bekam die Bestätigung, die sie sich wünschte. So wurde ein Youtube-Video, in dem Saranka ein Lied von Silbermond singt, inzwischen über 100 000-mal angeklickt: »Da habe ich mir gedacht: So schlimm kann mein Gesang doch gar nicht sein.« Doch auch ihr Auftreten vor der Kamera wollte die Nieder-Wöllstädterin verbessern und begann, sich im Internet nach Castings umzusehen. Mit Erfolg: Im Dezember testete sie für die Pro 7-Sendung »Taff« Sport-BHs, vergangene Woche drehte sie einen Beitrag für das RTL-Magazin »Punkt Zwölf«. »Ich habe das als Training dafür betrachtet, wie ich mich am besten vor der Kamera präsentiere und Interviews führe.«Übung vor der Kamera kann Saranka Schäfer im Moment gut gebrauchen, denn schon bald steht sie vielleicht einem der größten deutschen Fernsehstars gegenüber: Model und Moderatorin Heidi Klum. Doch die Nieder-Wöllstädterin will nun nicht etwa »Topmodel« werden; die Show, in der sie Klum treffen könnte, nennt sich: »America’s Got Talent«. Die 24-Jährige hat sich beworben und nimmt am Dienstag am Casting in New York teil.