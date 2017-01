Gleich mehrere Erd- und Schutthaufen sind zwischen Weihnachten und Neujahr in der Nähe der Baustelle der neuen Bundesstraße bei Nieder-Wöllstadt aufgetaucht. © Polizeipräsidium Wetterau

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Verursacher des immensen Schadens meldete sich ein Zeuge, der am 28. Dezember gegen 14.30 Uhr einen Traktor mit Anhänger beim Abladen des Schutts beobachtet haben will. Der Fahrer konnte sogleich ermittelt werden, er bestreitet nach Aussagen der Polizei das Abladen des umfangreichen Materials nicht, will aber nichts davon wissen, dass dies illegal gewesen sein soll. So dauern die Ermittlungen noch an. Weiterer Grund für weitere Untersuchungen ist die Tatsache, dass inzwischen nur noch vier der ursprünglichen 22 Haufen an Ort und Stelle sind. Stattdessen befänden sich in der weitläufigen Umgebung entlang der Wöllstadter Umgehungsstraße neue Ablagerungsstätten. So sei etwa am 6. Januar ein Haufen im Bereich des Nieder-Wöllstädter Sportplatzes in der Nähe des Ortseingangs festgestellt worden. Derzeit kann die Polizei nicht auszuschließen, dass das ursprüngliche Material lediglich umverteilt wurde. Ein Verursacher hierfür ist demnach jedoch bislang nicht bekannt. Da die Ablagerungen sich aber nunmehr auf Grundstücken der Gemeinde befänden, sei diese für die Entsorgung verantwortlich. Die Kosten dafür trage damit die Allgemeinheit, sollte der Verursacher nicht doch noch gefunden werden.Die Polizei in Friedberg bittet auch unter diesem Gesichtspunkt um Hinweise aus der Bevölkerung, zumal viele Spaziergänger und Hundebesitzer mit ihren Tieren entlang der Baustraße unterwegs seien. Unter Tel. 0 60 31/60 10 können Angaben dazu gemacht werden, wann und von wem der Erd- und Bauschutt dort abgeladen oder umverteilt worden ist. Von Interesse sei der Zeitraum zwischen dem 19. Dezember und dem 8. Januar. Da zu dieser Zeit die Bauarbeiten geruht hätten, sei jegliches Bewegen größerer Maschinen oder Baufahrzeugen in diesem Bereich von Interesse für die Beamten.Ebenfalls im Fokus der Ermittler ist eine weitere illegale Entsorgung von Erd- und Bauschutt , die sich demnach bereits am 14. Dezember im Bau- und Gewerbegebiet Am Steinacker in Niddatal-Ilbenstadt zugetragen hat. Ein Zusammenhang zu den Fällen in Nieder-Wöllstadt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, sodass auch hier die Polizei um Zeugenhinweise zur Tatzeit und dem Verursacher bittet.