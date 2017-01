Selina ist nach ihrer Operation am Ohr wieder auf dem Weg der Besserung. Bereits heute soll das fünf Monate alte Baby wieder zurück nach Wöllstadt kommen. Bis ihr allerdings geholfen wurde, vergingen Stunden – und etliche Telefonate. © pv

Knierim-Haustein ruft um 23 Uhr schließlich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst an, wird mit der Disposition in Frankfurt verbunden. Sie bekommt gesagt, dass eine Ärztin kommen wird. Die ruft gegen Mitternacht zurück, sie kommt doch nicht. Selina sei ein Kleinkind, das nach Gießen zu einem Kinderarzt müsse. Doch ein Auto haben die Syrer nicht, ein Taxi können sie sich nicht leisten. Gegen 0.30 Uhr, nach zwei weiteren Telefonaten, schickt die Ärztin einen Rettungswagen. »Ich war froh, dass sich überhaupt etwas bewegt hat, nachdem ich mehrfach betont habe, dass sie niemanden haben, der sie fahren kann, und dass sie sich auch kein Taxi leisten können«, erzählt Knierim-Haustein. Der Rettungswagen kommt, Selina soll nach Gießen gebracht werden, doch als der Sanitäter sie telefonisch dort anmelden will, fällt auf: In Gießen ist überhaupt kein Kinderarzt. Also nach Frankfurt. Doch auch dort ist keiner, der zuständige Arzt hat sich kurz zuvor abgemeldet. Nächster Versuch in Frankfurt-Höchst. Hier ist ein Spezialist da. Die Mutter packt Sachen ein. Doch ein Mann der Familie muss mit, sie ist gläubige Muslima. Es ist für sie nicht üblich, ohne männliche Begleitung zum Arzt zu gehen. »Diesen Teil der Kultur müssen wir akzeptieren«, sagt Knierim-Haustein. Zudem ist da noch die Sprachbarriere, denn weder Vater noch Mutter sprechen Deutsch. Der jüngere Sohn kann übersetzen, er bietet sich an. Es folgen Diskussionen mit der Besatzung des Rettungswagens, die murren, es sollen Sätze gefallen sein wie: »Das hätten sie sich überlegen sollen, bevor sie nach Deutschland gekommen sind.«Letztlich nehmen sie den Sohn doch mit. Selina bekommt Hilfe, sie wird noch am Sonntag operiert und ist inzwischen auf dem Weg der Besserung. Sie soll bereits heute entlassen werden. Vater und Mutter sind zusammen im Krankenhaus, die Söhne werden bei Knierim-Haustein versorgt, sie müssen in die Schule. Eine Frage beschäftigt die Wöllstädterin weiterhin: »Was wäre gewesen, wenn ich nicht da gewesen wäre? Die Ärztin hätte es besser wissen müssen, doch da war keine Organisation. Sie hätte die Leute in einer Eisnacht quer durch Hessen geschickt. Mal abgesehen davon, dass der Spruch der Rettungswagenmannschaft total daneben war«, echauffiert sich Knierim-Haustein. »Es geht mir nicht einmal speziell um diese Familie, sondern darum, etwas zu verändern.«Seit Anfang 2015 ist der ärztliche Notdienst zentralisiert. In ärztlichen Bereitschaftszentren in Bad Nauheim, Nidda und Büdingen werden – je nach Öffnungszeiten – die Krankheiten und Wehwehchen der Wetterauer nachts, an Wochenenden oder Feiertagen versorgt, die eigentlich ein Fall für den Hausarzt wären. Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung in Hessen ist von diesem Konzept überzeugt. »Es ist viel einfacher zu organisieren als vorher. Unsere Rückmeldungen sind durchweg positiv, denn wir haben einheitliche Strukturen, die dadurch weniger fehleranfällig sind und die Ärzte weniger belasten«, sagt Pressesprecherin Petra Bendrich. In den zwei Dispositionen in Hessen sitze geschultes Personal, das die Fälle einschätzen, und an die Ärzte vor Ort weitergebe. Normalerweise müssten die Patienten in die Bereitschaftszentren kommen, je nach Beschweren mache der Arzt aber auch Hausbesuche. Zum vorliegenden Fall könne sie aus Gründen des Datenschutzes sowie aufgrund der Vielzahl der Fälle in der Nacht nichts Konkretes sagen.Alles andere als zufrieden ist Michael Elsaß, Pressesprecher des Wetteraukreises, mit der Umstrukturierung, denn durch lange Warteschleifen und schlechten Service würden viele Menschen einfach in die Notaufnahmen gehen, obwohl sie kein Notfall seien. »Das ist nicht Sinn der Sache«, sagt er. Doch gerade im Fall der Flüchtlinge stellt sich angesichts von Sprachbarrieren und Unwissen über ärztliche Versorgung die Frage nach der Betreuung. Für diese ist die Sozialarbeit zuständig. »Wir haben sicher nicht genug Sozialarbeiter, die jeden an die Hand nehmen und mit ihm zum Arzt gehen können. Das sind alles erwachsene Menschen. Es gibt keine Vollversorgung. Und es ist nunmal einfacher, unter der Woche zum Arzt zu gehen, wenn man etwas feststellt – und nicht erst am Wochenende«, sagt Elsaß zum vorliegenden Fall. Im Übrigen sei für einen etwaigen Transport sowieso die Krankenkasse zuständig und nicht der Kreis. Doch dort ist am Wochenenden auch niemand zu erreichen.