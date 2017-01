Gesundes Kind – offene Fragen

Selina geht es wieder gut. Ihre Familie ist darüber sichtlich glücklich. (Fotos: phk) © Philipp Kessler

In der Nacht auf den 8. Januar war das syrische Baby mit seiner Familie zur Wöllstädterin Jutta Knierim-Haustein gekommen. Sie kennen sich privat. Das Kind schrie vor Schmerzen und brauchte – wie sich später herausstellte – wegen eines Abszesses im Ohr dringend einen Arzt. Doch der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) weigerte sich, zu kommen – die Straßen seien glatt, außerdem handle es sich um ein Kleinkind, wofür man nicht zuständig sei. Nach mehreren Stunden des Telefonierens wurde das Kind schließlich mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Frankfurt-Höchst gebracht und noch am Sonntag operiert. Die gute Nachricht: Selina geht es wieder gut. Nach acht Tagen im Krankenhaus durfte sie wieder nach Hause. Die Wunde verheilt gut, Eltern und Geschwister sind glücklich.Die Reaktionen auf den Fall waren sowohl auf der Homepage der Wetterauer Zeitung als auch auf Facebook enorm. Während viele Nutzer ihr Mitgefühl aussprachen, berichteten andere von ähnlichen Erfahrungen mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst, der seit gut eineinhalb Jahren zentral über ein Call-Center der Kassenärztlichen Vereinigung in Frankfurt betreut wird und in Bad Nauheim seine Außenstelle hat.»Leider ist das im Wetteraukreis schon immer so gewesen, wenn nachts oder am Wochenende was mit den Kleinen ist. Ich finde, dass da eine Lösung her muss«, schreibt etwa Alexandra. Und Tobias berichtet, wie er mit einem Vierjährigen mit Leistenschmerzen wieder weggeschickt wurde, weil der Arzt gemeint habe, er könne nichts machen. Dabei habe er den Jungen nicht einmal abgetastet, sodass Tobias ihn schließlich mit seinem Privatwagen in eine Klinik fahren musste.Auch Sandra beschreibt, wie sie mit ihrem Säugling mit hohem Fieber dreieinhalb Stunden auf einen Arzt habe warten müssen, dieser aber ebenfalls nur eine grobe Untersuchung vorgenommen habe, sodass sie unter der Woche abermals zu einem Kinderarzt musste.Avdush empfiehlt aus eigener Erfahrung, in solchen Fällen direkt ins Kinderklinikum nach Höchst zu fahren, was jedoch sicher auch nicht die Lösung sein kann.