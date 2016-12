Bei der Kita-Kirche in der Groß-Karbener Einrichtung machen alle Kinder mit, egal, welche Religion sie haben. Zum Beten wird aber keiner gezwungen. © Valerie Pfitzner

Als Erzieherin Laura den Vorhang des Erzähltheaters öffnet, kommt ein Bild von Maria und Josef zum Vorschein: »Wer weiß, worum es in unserer Geschichte geht?«, fragt sie in die Kinderrunde. »Jesus«, ruft Aylin als Erste, »es geht darum, dass Jesus geboren wird«. Die Sechsjährige ist Muslimin und besucht die katholische Kindertagesstätte St. Stefanus in Ober-Wöllstadt. Zwei Dinge, die sich nicht ausschließen müssen, wie das Mädchen beweist. Begeistert lauscht sie der Geschichte, die vom Ursprung des christlichen Weihnachtsfests handelt. Genauso ist es bei Emir, obwohl seine Familie dem Islam angehört, weiß er sofort die Antwort auf die Frage, was der Stern über der Krippe in Bethlehem symbolisiert: »Das Licht ist ein Zeichen, dass das Jesuskind geboren ist.«

Wer Maria und Josef sind, wissen auch die muslimischen Kinder. © Valerie Pfitzner

Wen Mohammed alles in der Krippe sehen kann, zeigt ihm sein Kumpel Fabian. © Valerie Pfitzner

Auch in Groß-Karben dürfen die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder am Gottesdienst teilnehmen dürfen. An den Ritualen in der Einrichtung, etwa das Beten vor dem Essen oder eben die Kita-Kirche, nehmen aber alle Kinder teil. Warum das für beide Seiten kein Problem ist, erklärt Schrodt: »Für mich ist einer der Schwerpunkte des Christentums, andere zu respektieren und Gemeinschaft zu leben. Und ich denke, in diesem Punkt sind sich alle Religionen einig.« Bei der Kita-Kirche kurz vor Weihnachten ist das besonders gut zu sehen, alle Kinder singen gemeinsam »Herein, herein, Gott lädt uns alle ein«, manche halten sich dabei in den Armen. Nur als das »Vater Unser« gesprochen wird, sieht man, welche Kinder einer anderen Religion angehören: Anstatt mitzusprechen, sitzen sie ruhig auf ihren Plätzen. »Jeder hat die Möglichkeit, mitzumachen, aber wird auch nicht dazu gezwungen. Und wer nicht möchte, hört so lange einfach mal zu«, sagt Pfarrer Krüger. Als er die Kinder fragt, wer alles einen Adventskalender zu Hause hat, melden sich die meisten, auch muslimische Kinder sind dabei. »Ich habe einen mit Superman«, sagt der Vierjährige Berat, und Eren ruft: »Meiner ist mit Playmobil.« Einen Baum gebe es bei ihm zu Hause nicht, sagt er: »Aber wir machen trotzdem ein kleines Fest.«