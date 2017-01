Nächster Schritt zur Reaktivierung

Derzeit steht das Signal für die Horlofftalbahn noch auf Halt. Mit der Vorplanung zu Reaktivierung des Strecke Wölfersheim–Hungen soll aber bald begonnen werden. (Foto: pv) © pv

Anlass für die Ankündigung ist der aktuelle Zwischenstand einer Studie, die die Kommunen Hungen und Wölfersheim, der RMV und der ZOV in Auftrag gegeben hatten. Sie komme laut dem ZOV-Verbandsvorsitzenden, dem Wetterauer Landrat Joachim Arnold (SPD), zu einem »günstigen Ergebnis hinsichtlich der Förderwürdigkeit der Streckenreaktivierung«. Allerdings hätten die Verfasser auch klar gemacht, dass hinsichtlich des erforderlichen Investitionsbedarfes in die baulichen Anlagen noch eingehendere Untersuchungen notwendig seien.Arnold betont, dass die Reaktivierung des Streckenabschnitts gerade in Zusammenhang mit dem viergleisigen Ausbau der Main-Weser-Bahn sowie des Umbaus des Bahnhofs Beienheim ein weiterer Baustein zur Schaffung attraktiver Verkehrsverbindungen für Arbeitnehmer aus der nördlichen Wetterau darstelle. Auch Anita Schneider, Landrätin des Landkreises Gießen, befürwortet laut der Pressemitteilung eine vertiefende Untersuchung. Gleichzeitig werte sie diesen gemeinsamen nächsten Schritt als Beleg dafür, dass die Berücksichtigung der Belange des ländlichen Raums für den RMV »mehr als nur ein Lippenbekenntnis« sei.Der Zugverkehr zwischen Södel und Hungen war 2003 eingestellt worden. 2011 erwarben die Gemeinde Wölfersheim und die Stadt Hungen die Bahnliegenschaft, um eine Entwidmung abzuwenden und damit die Option einer Reaktivierung zu wahren. Unter ihrer Federführung war im vergangenen Jahr (mit finanzieller Beteiligung des RMV und der beiden Landkreise), eine Untersuchung zur Förderwürdigkeit des Reaktivierungsvorhabens in Auftrag gegeben worden. Nur bei ausreichendem volkswirtschaftlichem Nutzen könne mit einem Zuschuss des Landes Hessen für die notwendigen Investitionen gerechnet werden, sagt Schneider. Wie hoch die Baukosten sein werden, ist derzeit nicht abzusehen. Gleise und Signalanlagen dürften mittlerweile veraltet sein.Das Zwischenergebnis wird gleichwohl als ausreichend positiv bewertet. Denn es lange, um bereits in die Phase der Vorplanung einzutreten. Hierzu werde der ZOV als lokaler ÖPNV-Aufgabenträger der beiden Landkreise Wetterau und Gießen einen Kooperationsvertrag mit dem RMV abschließen, der dann die Beauftragung an ein Ingenieurbüro vornimmt. »Mit einem Ergebnis wird noch in diesem Jahr gerechnet. Danach wird mit den beiden Kommunen, dem Land und dem RMV über die weiteren Schritte zur Realisierung zu entscheiden sein«, skizziert Arnold.