Mit Alkoholfahne: Falscher Polizist kontrolliert Autofahrer

Mit diesem Blaulicht war der Mann unterwegs.

Gegen 1.40 Uhr hatte der Mann das Taxi in Ranstadt angehalten – mit Blaulicht auf dem Dach und der Pistole in der Hand. Der Taxifahrer rief nach der »Kontrolle« bei der richtigen Polizei an, die schon eine weitere Mitteilung zu dem weißen Hyundai vorliegen hatte, der zuvor mit hoher Geschwindigkeit durch Nidda gefahren war. Zwischen Ober- und Nieder-Mockstadt wollte der Mann von einem weiteren Autofahrer die Papiere sehen.Die Polizei fahndete auf Hochtouren nach dem angeblichen Kollegen, der gegen 2.05 Uhr an der Anschlussstelle Florstadt auf die A 45 Richtung Gießen auffuhr. Auf der B 455 bei Melbach konnte der Raser schließlich gestoppt werden.Der 49-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Schreckschusswaffe, Tierabwehrspray und das Blaulicht, das er während der Verfolgung heruntergenommen hatte, wurden sichergestellt, der Gederner musste mit zur Blutentnahme zur Polizeistation. Er kam im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird wegen Amtsanmaßung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.Mögliche Betroffene und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg, Tel. 0 60 31/60 10, zu melden.