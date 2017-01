Erst eingebrochen, dann Frau ausgeraubt

© Red

Darauf hatten die Täter nur gewartet. Sie gelangten durch die kaputte Kellertür erneut ins Haus und standen nun maskiert vor der Seniorin im Wohnzimmer. Während einer der beiden Männer das Opfer in Schach hielt, durchwühlte der andere alle Räume. Die Unbekannten ließen sich Bargeld in Höhe von 250 Euro aushändigen, kappten die Telefonverbindungen und flüchteten. Die Seniorin konnte über eine Nachbarin erneut die Polizei anrufen.Vermutlich dieselben Täter hatten in dieser Nacht ebenfalls versucht, in einem Nachbarhaus einzubrechen. Hier hebelten sie die Tür zum Wintergarten auf, betraten das Haus, stahlen aber nichts.Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich bei der Polizei melden unter Telefon 0 60 31/60 10.