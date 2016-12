Stillstand auf der A 5. Ein gewohntes Bild. Am Dienstag aber werden die Nerven der Pendler mal wieder besonders strapaziert. (Archivfoto) © Red

Nur fünf Minuten später kracht es erneut: Ein 23-jähriger Butzbacher fährt mit seinem VW in den Opel seines 47-jährigen Vordermannes. Der VW muss abgeschleppt werden. Schaden: etwa 13 000 EuroWieder fünf Minuten später. Gegen 11.20 Uhr verliert eine 55-Jährige die Kontrolle über ihren Mercedes. Wohl aus gesundheitlichen Gründen kommt sie am Gambacher Kreuz von der Straße ab und streift die Innenleitplanke. Der Rettungswagen bringt sie in die Klinik. Schaden: 3000 Euro.Etwa zur gleichen Zeit der nächste Crash; diesmal wieder bei Rosbach. Ein 82-Jähriger fährt mit seinem Mercedes in den Skoda eines 57-jährigen Gießeners. Womöglich hat ihn die tiefstehende Sonne geblendet. Der Gießener verletzt sich leicht. Schaden: 20 000 Euro.Alkohol ist der Grund für Unfall Nummer 5: Ein 39-Jähriger fährt gegen 11.55 Uhr (diesmal in Fahrtrichtung Norden) bei Rosbach mit seinem Passat auf den BMW eines 66-Jährigen auf. Der prallt gegen eine Betonwand. Der Raunheimer verletzt sich leicht und muss mit zur Blutentnahme. Ein Audi wird durch Trümmerteile beschädigt. Schaden: 15 000 Euro.Gleich fünf Fahrzeuge sind gegen 12.15 Uhr bei Rosbach in einen Unfall verwickelt. Ein BMW kracht in einen Kleintransporter, dieser wird auf einen Toyota geschoben. Ein weiterer Kleintransporter will auszuweichen; touchiert dabei einen Mercedes. Eine Fahrerin aus Groß-Gerau verletzt sich leicht. Schaden: 17 000 Euro.