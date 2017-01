Fünf Stunden im letzten Kindergartenjahr – dieses Betreuungsangebot ist für Eltern kostenlos. Den größten Teil davon zahlt die Stadt, 100 Euro Zuschuss pro Kind und Monat kommen vom Land. © DPA Deutsche Presseagentur

Zur selben Zeit, als Eltern und Politiker in Rosbach diskutierten, entschieden die Stadtverordneten mehrheitlich, einen sogenannten Entschließungsantrag ans Land zu schicken. Mit diesem Antrag forderten die Stadtverordneten die Landesregierung auf, sich finanziell mehr an den Kosten für die Kinderbetreuung zu beteiligen. Konkret wird die Regierung mit dem von Bürgermeister Thomas Alber übermittelten Beschluss aufgefordert, »auf Basis der Mindestvorgaben des KiföG die kompletten Kosten für einen Halbtagesplatz im letzten Kindergartenjahr zu übernehmen«. Zurzeit ist die Situation in Rosbach folgende: Das letzte Kindergartenjahr ist für Eltern kostenlos – zumindest das Grundmodul, das eine tägliche Betreuung von fünf Stunden umfasst, erklärt Erster Stadtrat Heinz Sill (SPD). Dazu gibt es Zuwendungen vom Land: 100 Euro pro Kind und Monat. Das Problem aus Sicht der Stadt: Ein Platz koste weit mehr. Pro Kind und Monat müsse die Stadt rund 350 Euro dazuzahlen. Insgesamt gehe es dabei um einen Betrag von 500 000 Euro. Laut Forderung, die im Oktober an die Landesregierung geschickt worden ist, soll das Land eben jene Kosten komplett übernehmen. Nur wird daraus nichts, wie der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier kürzlich in einem Antwortschreiben mitteilte. Er schreibt, ihm sei »die hohe Bedeutung, die der Kinderbetreuung auch auf Ebene der kommunalen Haushalte zukommt, bewusst«. Und: »Die Landesregierung misst daher der Kinderbetreuung einen hohen Stellenwert zu.« Dann jedoch kommt das Aber: »Bei der Kinderbetreuung handelt es sich um eine Aufgabe, die in die originäre und ausschließliche Zuständigkeit der hessischen Kommunen fällt.« Er sehe zurzeit keinen »Spielraum für eine vollständige Kostenübernahme für einen Halbtagsplatz im letzten Kindergartenjahr.« Am Ende schreibt Bouffier: »Seien Sie jedoch versichert, dass die Landesregierung sich weiterhin zusammen mit den hessischen Kommunen dafür einsetzen wird, dass der Ausbau eines bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Bildungs- und Betreuungangebots weiter vorankommt.«Kritisiert wird diese Antwort u. a. von der im Stadtparlament vertretenen Fraktion »Stimme RosbachRodheim«. Fraktionsvorsitzender Dieter Kurth reagiert auf Bouffiers Schreiben mit den Worten: »Wir haben eigentlich nichts anderes erwartet.« Zudem heißt es in einer Pressemitteilung, »Landes- und Bundespolitiker machen es sich zu einfach. Basteln Gesetze, die die Kommunen belasten, und lassen diese dann im Regen stehen.«