Erstmal nicht zu Penny

Stünde vor dem Abzweig zur Südumgehung ein Hinweis auf das Rewe-Lager, würden viele Lkw nicht in die Raiffeisenstraße 5a fahren, wo sie in der Sackgasse landen. © Lothar Halaczinsky

»Wenn ortsfremde Fahrer als Ziel-Adresse die postalische Anschrift der Niederlassung – Raiffeisenstraße 5-9 – in ihr Navi eingeben, wird ihnen die Einfahrt über die K 11 nicht vorgeschlagen«, sagt Christoph Jung, Leiter Bauwesen der Rewe-Region Mitte. Seit Monaten sei man deshalb im Gespräch mit der Stadt und den zuständigen Verkehrsbehörden, um die täglich rund 200 Anlieferer bereits auf der B 455 auf die richtige Spur zu lenken. »Speditionen aus allen Teilen Europas fahren unseren Standort an«, betont Jung. Man habe bereits Schilder entworfen, die an der Bundesstraße einen eindeutigen Hinweis auf die Zufahrt zum Verwaltungsgebäude einerseits und zum Warenlager andererseits geben. »Bislang fehlt uns dazu die konkrete Rückmeldung«, kritisiert Jürgen Scheider, Leiter der Rewe-Region Mitte.Hessen-Mobil-Pressesprecherin Cornelia Höhl lässt wissen: »Die verkehrsrechtliche Entscheidung für das Anbringen bzw. Entfernen von Verkehrszeichen trifft die zuständige Straßenverkehrsbehörde.« Erst danach stelle Hessen Mobil die Schilder auf.Einen Kontakt zwischen Rewe und der zuständigen Straßenverkehrsbehörde (in diesem Fall der Wetteraukreis) gab es bereits im Frühsommer 2016, nachdem sich die Verkehrssituation vor dem Verwaltungsgebäude zunehmend verschlechtert hatte. Immer wieder gerieten auswärtige Laster in die Zufahrt zur Verwaltung und beschädigten beim Wenden in der Sackgasse einen Hydranten, eine Straßenlaterne oder gar die Sprechanlage an der Pförtner-Schranke.Beim Kreis zeigt man sich jetzt handlungsbereit: »Wir haben die aktuelle Situation zum Anlass genommen, die Rewe-Niederlassung in ihrem Anliegen zu unterstützen«, lässt Pressesprecher Michael Elsaß wissen – und präsentiert spontan einen interessanten Vorschlag: »Man könnte die Südumgehung ›Rewe-Straße» nennen, dann wäre das Navi-Problem gelöst.«