Zwischen den Welten: Prof. Longpei Lü bezeichnet sich als »deutscher Chinese«, vor allem aber, sagt er, ist er ein Rosbacher. Und dort, in seinem Rosbacher Haus lebt er zwischen chinesischer Zither und Klavier, zwischen deutschen und chinesischen Büchern. © Sabrina Dämon

Damals lebte Prof. Longpei Lü in Chengdu, war Schüler und wollte Deutsch lernen – wegen der Lieder, die er liebte, deren Sprache er aber nicht kannte. Eines seiner Lieblingslieder, erzählt er, war »Der Wanderer« – ein Gedicht von Georg Philipp Schmidt, vertont von Franz Schubert:Ich wandle still, bin wenig froh,Und immer fragt der Seufzer: Wo?Wo ist meine Heimat? Longpei Lü stellte sich diese Frage sein ganzes Leben lang. Und fand schließlich die Antwort. »Die Musik gab sie mir.« Er schrieb eine Peking-Oper, die Hauptrolle übernahm er selbst: »Dr. Musik.« Und er sang: Ich komme vom Gebirge her…Wie vor vielen Jahren schon einmal. Als er 16 war, in einem Internat in China auf das Abitur vorbereitet wurde und heimlich Klavier spielte, wie er erzählt. »Man hat mich oft erwischt, als ich im dunklen Musikzimmer der Lehrer saß und musizierte.« Nur sei das nicht gerne gesehen gewesen. »Weil es keine kommunistische Parteimusik war.«»Doch ich liebte diese Musik« – wegen ihr studierte der heute 71-Jährige Germanistik. Und kam einige Jahre später zum ersten Mal nach Deutschland. Beziehungen zur Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft in Frankfurt führten dazu, dass er an der Uni in Bielefeld studierte. Er promovierte in Germanistik und Linguistik, kehrte jedoch 1982 in seine Heimat zurück und wurde Germanistik-Dozent an einer Hochschule. Er erzählt, dass er eine deutsche Abteilung an der Uni Sichuan in Chengdu gründete; durch Kontakte kam er schließlich erneut nach Deutschland. Nur blieb er diesmal.