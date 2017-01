Der Personalbestand im Rathaus in Rosbach sei »bestenfalls auskömmlich«, sagt Bürgermeister Thomas Alber. CDU und Grüne dagegen sehen die Verwaltung als – auch im Vergleich zu anderen Kommunen – sehr gut aufgestellt. (Foto: lh)

Grünen-Chef Peter Scholz (dessen Fraktion keinen Vertreter für den Magistrat nominieren konnte) kritisierte mögliche Pläne für eine Aufstockung des Personals in der Stadtverwaltung als »falsches Signal«. Mit einem solchen Schritt wären alle Bemühungen zum Scheitern verurteilt, das Haushaltsdefizit in Rosbach abzubauen. »Die nächste Runde der Steuererhöhungen wäre vorprogrammiert.« Zudem sei die Stadtverwaltung auch im Vergleich zu anderen Kommunen personell sehr gut aufgestellt.»Bevor Herr Alber nach mehr Personal ruft, sollte er als Rathauschef erst einmal die internen Abläufe überprüfen und beschlossene Veränderungen dann auch zeitnah umsetzen«, schreibt Scholz. Er erinnerte an die vor einem Jahr beschlossene Einführung eines IT-gestützten Ratsinformationssystems, das sich wohl immer noch in der Testphase befinde. Und: »Bei der Einführung der Straßenbeiträge waren wir uns im Parlament fraktionsübergreifend einig, dass wir bis zum Jahre 2020 von den defizitären Haushalten wegkommen und wieder jährliche Überschüsse erwirtschaften müssen.« Diesbezüglich erwarte man vom Kämmerer Vorschläge und nicht weitere Belastungen für den Bürger.Laut Alber richte sich die Personalbemessung immer nach dem notwendigen Bedarf aufgrund der Aufgabenstellungen. »Als Wachstumskommune im Ballungsraum Frankfurt mit Neubaugebieten (wie Gewerbegebiet Ost II oder Obergärten II) sowie gleichzeitigem Sanierungsstau bei Straßen und Gebäuden ist die Personalausstattung zur Bildung einer handlungsfähigen Organisation immer anzupassen.« Deshalb sei in diesem besonderen Bereich eine Aufstockung nicht auszuschließen. »Von neuen Beamtenstellen kann aber nicht die Rede sein«, betont der Rathauchef.Von den derzeit 149 Vollzeitstellen (einschließlich Stadtwerke und Kinderbetreuung) seien nur sechs als Beamtenstellen ausgewiesen, darunter die des Bürgermeisters. Insgesamt arbeiten 240 Beschäftigte im Rathaus, viele von ihnen in Teilzeit. »Unsere Verwaltung arbeitet mit einem bestenfalls auskömmlichen Personalbestand«, sagt Alber und meint: Gemessen am Arbeitsaufwand liege man eher darunter.