Dorfpartei hat Ideen zur Gestaltung des Burgwegs

Kontrovers blieb die Realisierung. Während SPD und Grüne auch über Alternativen nachdenken wollen, stehen CDU und Dorfpartei dem Vorhaben von einer Bebauung dort östlich der Landstraße gegenüber dem Einkaufsmarkt positiv gegenüber.Bei dem Pressetermin erläuterte die Dorfparteispitze, dass man dieses Projekt im Kommunalwahlkampf thematisiert habe. Die Befürworter-Parteien erreichten 17 von 23 Sitze im Parlament. Günter Behr wertete dieses als klaren Bürgerauftrag. Der Bau von Gebäuden, die für die Bewohner von beiden Ortsteilen von Bedeutung sind, bedeuteten nicht die Schwächung der Ortskerne von Rockenberg und Oppershofen. Erste Beigeordnete Heidrun Kammer unterstrich: »Wir blicken auf einen Zeitraum von zehn, 20 und 30 Jahren. Aber seit den ersten Beschlüssen vor acht Jahren ist es an der Zeit, nun endlich Nägel mit Köpfen zu machen.« Geht es nach der Dorfpartei, soll als erstes Projekt ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus für die Wehren beider Ortsteile entstehen. Beide bisherigen Gerätehäuser müssten saniert werden, was Kosten von rund 1,2 Millionen Euro mit sich bringe; wie Alexander Gnau sagte, dürfte der ins Auge gefasste Neubau teurer werden. Spätere Vorteile würden dies jedoch ausgleichen. Das Feuerwehrgerätehaus solle an der Straße stehen.Als zweites Projekt nannten die Mitglieder die Errichtung eines Hauses für betreutes Wohnen sowie in weiterer Ferne ein Ärztehaus mit Apotheke sowie eine Schule.Bezüglich des betreuten Wohnens gebe es bereits ein Unternehmen in Oppershofen, das gerne bliebe und sich erweitern wolle, führte die Parteivorsitzende Indra Rambeaud aus. Die Hanglage des Burgwegs mit einer derzeit anvisierten Gesamtgröße von sechs Hektar sei ein gute Wohnlage mit Blick über das Wettertal in Richtung Butzbach. Eine Wirtschaftlichkeit sehe der Betreiber, wie die Dorfpartei aus Gesprächen mit diesem zitierte, bei einer Größe ab 80 bis 100 Betten. Diesen Bedarf erkenne er auch für die Gemeinde Rockenberg. Andere Vorstellungen, wie die irgendwann aufgegebenen Feuerwehrgerätehäuser als Pflegeeinrichtung zu nutzen, lehnt die Dorfpartei ab.Zwei Fünftel der anvisierten Flächen des Burgwegs befinden sich bereits in Gemeindebesitz. Wie die Erschließungsmaßnahmen finanziert werden bei der nicht rosigen Finanzlage, dazu seien nach Vorstellungen der Dorfpartei mehrere Wege möglich. »Hier ist die Dorfpartei offen für verschiedene sinnvolle Wege«, ergänzte Gnau und erinnerte auch an die Möglichkeit, dass dies wie andernorts ein Investor tun könnte, und die Gemeinde nicht in Vorkasse treten müsse. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Gemeindeparlament und der Einigkeit von Dorfpartei und CDU bei diesem Thema seien den Projekten Feuerwehrgerätehaus und Seniorenwohnen im Burgweg eine Zukunft beschert, sagte Behr abschließend.