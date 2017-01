Weiterhin Sperrbezirk wegen der Geflügelpest: Die Gemeinde Reichelsheim sowie die nähere Umgebung. © Ines Dauernheim

Der Fundort der Elster liegt nach Ministeriumsangaben in der Nähe des Fundortes des Habichts – dem Weckesheimer Sportplatz. Der Vogel war Anfang Dezember ebenfalls positiv getestet worden. Die Veterinärbehörde des Wetteraukreises hatte daraufhin einen Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer um den Sportplatz sowie um das Bingenheimer Ried ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Diese Maßnahmen sollten eigentlich dieser Tage aufgehoben werden, bleiben nach dem neuerlichen Fund aber länger bestehen, wie Rudolf Müller, Leiter der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Wetteraukreises, am Dienstag auf WZ-Anfrage bestätigte. »Man muss die Sache ernst nehmen, aber Panik vermeiden. Die Situation ist dieselbe wie schon seit Wochen. Sie bleibt nur einfach etwas länger«, sagte er. Oberstes Ziel sei es, eine Übertragung auf Betriebe in der Wetterau zu verhindern. In einem solchen Fall müsste der gesamte Bestand getötet werden. »Das wäre der Super-Gau«, sagte Müller.Deshalb gelten folgende Auflagen: Gehaltene Vögel dürfen bis Mittwoch, 18. Januar, nicht aus dem Beobachtungsgebiet gebracht werden. Bis Donnerstag, 2. Februar, bleibt außerdem die Jagd auf Federwild untersagt, Hunde und Katzen dürfen nicht frei herumlaufen. Ebenso dürfen keine gehaltenen Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestandes freigelassen werden. Ebenfalls weiterhin in Kraft ist die landesweite Stallpflicht sowie das Verbot von Geflügelausstellungen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Ohnehin sei es den Experten ein Rätsel, wie es angesichts des mittlerweile beendeten Vogelzugs immer wieder zu neuen Ansteckungen kommen könne, erläuterte Müller.Auch die strengeren Sicherheitsmaßnahmen in allen Geflügelbetrieben seien weiterhin einzuhalten. Dazu gehörten Desinfektionsmaßnahmen sowie Schuh- und Kleidungswechsel beim Betreten und Verlassen der Ställe. Diese Restriktionen betreffen die Stadt Reichelsheim mit allen Stadtteilen, die Echzeller Ortsteile Gettenau und Bingenheim, teilweise die Florstädter Stadtteile Staden, Ober-Florstadt, Nieder-Florstadt und Leidhecken sowie ebenfalls teilweise die Friedberger Stadtteile Ossenheim, Bauernheim und Dorheim, außerdem Wölfersheim-Melbach. Die Maßnahmen würden regelmäßig von den Mitarbeitern des Veterinäramts kontrolliert. »Natürlich können wir nicht jeden Halter kontrollieren, aber wir haben viele Anrufe. Wir wollen die Betroffenen auch nicht drangsalieren, sondern überzeugen. Das Bußgeld ist nur das letzte Mittel«, sagte Müller.Zwar sind Infektionen des Menschen mit H5N8 bisher nicht bekannt, dennoch sollten aus hygienischen Gründen weder tote noch kranke Vögel mit bloßen Händen angefasst werden rät das Ministerium. Eine Übertragung des Erregers über infizierte Lebensmittel sei theoretisch zwar denkbar, praktisch aber unwahrscheinlich. Für die Möglichkeit einer Infektion des Menschen, etwa durch rohe Eier oder Rohwurst mit dem Geflügelfleisch infizierter Tiere gebe es bisher keinerlei Belege. Allerdings sollte grundsätzlich auf die Einhaltung von Hygieneregeln im Umgang mit und bei der Zubereitung von rohem Geflügelfleisch und Geflügelfleischprodukten geachtet werden. So soll Geflügelfleisch mindestens zwei bis drei Minuten bei 70 Grad gegart werden. (Foto: kai)