»Brauen heißt auch bauen«, sagt Heiko Müller. Dazu zählt auch die Lüftungsvorrichtung in seinem Bierbrauer-Keller. (Fotos: Nici Merz) © Nicole Merz

Passt ja irgendwie, könnte man sagen: Da wird gefeiert, dass es gerade mal vier Zutaten im Bier geben darf, und zugleich werden auch die Big Player immer weniger und immer größer. Doch es gibt eine Revolution. Sie trägt den Namen Craftbeer. Landauf, landab machen zahlreiche Menschen mit. Sie setzen auf Vielfalt und experimentieren gerne. Dazu zählt auch Heiko Müller aus Reichelsheim. Der 37-Jährige hat sich in seinem Keller eine Brauerei eingerichtet, in der er seit 2013 schätzungsweise 60 bis 70 Sorten hergestellt hat. Allerdings immer in geringen Mengen, denn – wie für so vieles in Deutschland – gibt es auch für die Bierherstellung Regeln. 200 Liter pro Jahr sind erlaubt, ohne dass man Steuern zahlen müsste. Verkaufen ist tabu.»Ich mache eher kleinere Mengen, aber eine größere Sortenvielfalt«, sagt Müller. Zu seinen Kreationen zählen beispielsweise ein belgisches Weizenbier mit getrockneten Orangenschalen und Koriander oder auch ein Bier mit Zitronengras, Ingwer und Limettenblättern. »Lakritz und Minze haben es aber über das Experimentierstadium nicht hinaus geschafft«, sagt Müller.Mit Needlejuice Pale Ale mit Fichtenspitzen hat er es im November bei der Craftbeer-Messe in Mainz auf Rang eins geschafft. Er setzte sich gegen 35 Konkurrenten durch. Beim Wettbewerb fanden auch Hanfblüten, Koriandersamen, Honig, Reisflocken und andere Zutaten den Weg ins Bier.»Es ist geschmacklich unfassbar, was es zu entdecken gibt. Bier steht Wein in seiner Vielfalt in nichts nach«, sagt Müller. »Wir haben uns die Biervielfalt in Deutschland in den vergangenen Jahren wegerzogen.« Da scheint Craftbeer mit seinem Variantenreichtum eine echte Option zu sein. Aber was ist denn mit dem Reinheitsgebot? Spielt es keine Rolle für den Reichelsheimer? »Das Reinheitsgebot hat seine Daseinsberechtigung, aber eine Novellierung oder Liberalisierung würde ich mir wünschen«, sagt Müller. Abgesehen davon entsprächen sowieso 95 Prozent seiner Biere dem Reinheitsgebot.