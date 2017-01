Im Sommer soll in der Reichelsheimer Kita Steinbeißer eine weitere Gruppe eröffnet werden. Dafür ziehen die Hortkinder um. (Foto: nic)

Seit August 2013 haben Eltern einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr. Im Vorfeld war man davon ausgegangen, dass 25 bis 30 Prozent der Eltern dieses Recht in Anspruch nehmen würden. Nach drei Jahren Praxis weiß man: Es sind mehr. Von den rund 60 Kindern, die jährlich in Reichelsheim geboren werden, ist derzeit etwa jedes dritte Kind mit einem Jahr in Betreuung. Zwei der vier städtischen Kita bieten solche U 2-Plätze an, ebenso die private Montessori-Gruppe in Weckesheim. Nicht eingerechnet sind die Kinder, die bei einer Tagesmutter untergebracht sind.33 Prozent: Das wäre ein Zahl, mit der man planen könnte. Doch die Nachfrage nach U 2 steigt ständig. »Die Berechnung war früher einfacher«, sagte Bischofsberger. Hatte die Stadt vor dem Rechtsanspruch noch drei Jahre Zeit, um zum Beispiel auf erhöhte Geburtenzahlen zu reagieren, bleibt jetzt gerade mal ein Jahr, um die Betreuung zu organisieren.Und teilweise sogar noch weniger. Denn eine weitere Unbekannte in der Rechnung sind die Familien, die frisch nach Reichelsheim gezogen sind und sofort einen Betreuungsplatz für ihre Kinder brauchen.Hat Reichelsheim sich den Ruf einer familienfreundlichen Stadt in der Vergangenheit hart erarbeitet und teuer erkauft, sind diese beide Faktoren gerade dabei, die bis dato perfekt organisierte Betreuungssituation zu gefährden.»Wenn wir nicht schleunigst etwas unternehmen, haben wir bald über 50 Kinder, die wir nicht betreuen können«, schlug Bischofsberger am Dienstag Alarm. Schon jetzt seien es über 20 Kinder in Dorn-Assenheim und knapp 20 Kinder in den übrigen Stadtteilen, die auf Wartelisten stünden.