Anni ist eine von insgesamt rund 30 Katzenpersönlichkeiten, die derzeit im Tierheim Elisabethenhof auf ein neues Zuhause warten. © Red

Dass derzeit nicht jeder Raum mit möglichst vielen Katzen und Hunden gefüllt werden muss, kommt jedem einzelnen Tier zugute: Insbesondere etliche Katzen möchten gern alleine sein, andere spielen den Chef und mobben ihre Mitbewohner. Und das Team kann sich den Stubentigern ebenso wie Bello und Hasso viel intensiver widmen als zu Zeiten mit »Hochkonjunktur«. Zudem bindet der Umbau Kräfte: Nachdem die Minischweine ins schönere Gehege in Bad Karlshafen umziehen durften, werden aus ihrem Stall vier weitere Hundezwinger.Die 15 Hunde im Tierheim passen zu künftigen Herrchen und Frauchen, die es gern etwas größer mögen. Alle sind Mischlinge, mittelgroß bis groß. Auch die drei Junghunde, die zur Zeit auf dem Elisabethenhof sind, werden aller Wahrscheinlichkeit nach in beachtliche Höhen streben.Ihre »Problemkinder« sind derzeit eher einige Katzen, berichtet Sylke Weith. Dabei kann von großen Problemen keine Rede sein. Woody zum Beispiel, den wir im Dezember schon einmal vorgestellt hatten, streicht jedem Besucher sofort schnurrend um die Beine. Der 16-jährige getigerte Kater benötigt zwar Diätfutter für die Bauchspeicheldrüse, doch ansonsten ist er recht fit und kann noch einige Jahre zum Schmusekumpel werden. Als sein Frauchen schwer krank geworden war (und wenig später auch verstorben ist), kam er im Herbst ins Tierheim.Zusammen mit Felix, einem achtjährigen schwarzweißen Kater, der von ganz anderem Naturell ist: Selbst die Tierheimleiterin schafft es nicht, ihn aus seiner Höhle im Katzenbaum zu locken. Doch wer einmal sein Vertrauen hat, wird es so schnell nicht verlieren, verspricht Weith. Beide Kater kommen aus Wohnungshaltung, und das wäre wohl auch wieder das Richtige für sie, eventuell mit gesichertem Balkon. Sie können zusammen abgegeben werden, müssen aber nicht.