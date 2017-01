In seiner Werkstatt hat Thomas Ickes einiges aus Metall hergestellt. Doch der jüngste Auftrag ist selbst für ihn ein außergewöhnlicher. © Valerie Pfitzner

»Für schnelle Hilfe bin ich immer zu haben«, sagt er. Schließlich sei er 22 Jahre lang Wehrführer bei der örtlichen Feuerwehr gewesen und spontane Einsätze gewohnt. Ickes ging also in seine Werkstatt und legte los: »Innerhalb von drei Tagen habe ich den achteckigen Tisch mit Treppe fertig gehabt.« Hergestellt hat der 56-Jährige ihn aus Aluminium, denn zwei Voraussetzungen musste die 1,20 Meter hohe Konstruktion erfüllen: »Stabil musste er sein, weil die Artisten dort Kopf auf Kopf balancieren, aber auch leicht, damit die Bühnenhelfer ihn gut tragen können.«Einer dieser Bühnenhelfer ist es, dem der Dorfschmied aus Bellmuth seinen außergewöhnlichen Auftrag zu verdanken hat. Fritjof Rother kommt nämlich aus Ranstadt und hilft jedes Jahr beim Neujahrsvarieté mit. Als bei den Vorbereitungen vor zwei Jahren ein Metallteil beim fliegenden Trapez abgesprungen war, dachte Rother an den Schmied aus dem Nachbarort. »Damals wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt«, erinnert sich Ickes. »Als ich dann in der Vorstellung gesessen und gesehen habe, wie zwei Artisten an meiner Konstruktion hängen, bin ich schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen.« Alles ging gut, die Konstruktion hielt.Klar, dass das Ovag-Team in diesem Jahr wieder sofort an Thomas Ickes dachte, als ein Schmied gebraucht wurde. Eine klassische Auftragsarbeit sei so ein Tisch für Artisten aus Vietnam nicht, sagt Ickes, für Spezialeinsätze sei er aber immer zu haben. Ganz egal, was es ist: »Ein Dorfschmied macht die Hacke scharf, repariert die Tränke vom Kuhstall oder baut ein neues Geländer.« Allerdings macht Ickes all das inzwischen nur noch für Bekannte, ansonsten kümmert er sich bundesweit um Betriebsreparaturen oder -instandhaltungsarbeiten. So wie bei der Berufsfeuerwehr Frankfurt. Erst kürzlich hat er dort ein Projekt fertiggestellt: »Metallsitze für eine nachgebauten U-Bahn-Waggon, in dem die Feuerwehrleute üben.« Klar, dass dem langjährigen Mitglied der Wehr in Bellmuth diese Aufgabe besonders Spaß gemacht hat.Was die Giang-Brothers aus Vietnam auf seinem Tisch vorführen, hat sich Ickes übrigens persönlich angeschaut: »Das ist schon spannend, wie die da so Kopf auf Kopf balancieren.« Ins Schwitzen sei er dieses Mal aber nicht mehr gekommen, er ist sich sicher: »Was ich mache, das hält auch.«