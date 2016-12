Von der Herde Rotes Höhenvieh, die Verena Jäger-Nagelschmidt und ihr Sohn Daniel auf dem Reiterhof Breitenhaide halten, ist ein Kalb getötet und zur Hälfte aufgefressen worden. Die Tierhalter sehen Indizien, die den Angriff eines oder mehrerer Wölfe vermuten lassen.

Als er näher kam, entdeckte er den Kadaver des Kalbes, der von hinten zur Hälfte aufgefressen und ausgehöhlt war. Die Innereien waren verschwunden. Von dem etwa 80 Kilogramm schweren Tier war nur noch ein Gewicht von 40 Kilo verblieben. In einem Kothaufen daneben war deutlich der Pfotenabdruck eines »hundeartigen Tieres«, wie Jäger-Nagelschmidt beschreibt, zu erkennen.Insbesondere wegen dieser Fährte, aber auch wegen der Menge des gefressenen Fleisches vermuten die Nagelschmidts einen oder sogar mehrere Wölfe dahinter. »Das ist das Einzige, bei dem das ein bisschen zusammen passt«, erklärt Jäger-Nagelschmidt. Einen verwilderten Hund in der Umgebung hätte man bemerkt. Auch seien nur wenige Hunde kräftig genug, um ein Kalb zu reißen.Unterstützt wird sie in dieser Meinung vom Jagdpächter Eckhard Walter. »Ich kenne mich da ganz gut aus«, sagt er. Als junger Mann habe er in Russland gejagt und dort viele Wolfsrisse, wie man die erbeuteten Tiere nennt, gesehen. Das Rissbild auf der Breitenhaide sei typisch für einen Wolf. Auch in seinem Revier habe er Spuren eines Wolfes entdeckt. Dazu sei ihm aufgefallen, dass das Rehwild sein Verhalten geändert habe und näher an die Siedlungen herankomme.Die hessische Wolfsbeauftragte Susanne Jokisch vom Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie hält es für unwahrscheinlich, dass ein Wolf das Tier gerissen hat. Auch Andreas Mohr, Vorsitzender des Jagdvereins Hubertus Büdingen und anerkannter Naturschützer, sieht Argumente, die dagegen sprechen. »Mir wäre das ein Rätsel, wenn ein Wolf oder mehrere so ein großes Tier mit einem Biss bannen könn«ten, sagt er. »Da müsste ein Kampfplatz sein. Ich weiß nicht, ob danach überhaupt gesucht wurde.«