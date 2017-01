Grüße aus Burgmannszeiten

Hier geht es 1,80 Meter in die Tiefe (v. l.): Bauamtsleiter Jochen Knickel, Marion Meuser, Kreisarchäologe Dr. Lindenthal und Roland König begutachten den Fund. © pv

Als Hauseigentümer Thomas Taddeo den zugefüllten Schacht freilegte, traten allerlei Fundstücke zutage – wie auch Aushub rund um den Schacht herum. Schnell füllten Tonscherben, Knochen, verrostete Eisenteile, ein kupfernes Herz, alte Fläschchen und ein Sandstein-Relief die Fensterbänke.Bis zu einer Tiefe von 1,80 Metern legte Taddeo den senkrechten Schacht frei. Er wusste, wo er mit Umsicht arbeiten musste: Altbauten sind das Steckenpferd des Maurermeisters. Als ein abgeschrägter Stein den weiteren Verlauf zur Straße hin anzuzeigen schien, sah er von weiteren Grabungen ab und zog Experten hinzu: Denkmalschutz, Stadtverwaltung und Stadtarchivar. Zumal die Familie auch einen mit Basaltplatten gepflasterten Fußboden entdeckt hatten.»Wir sind hier schon auf einige Überraschungen gestoßen«, erzählt Yvonne Taddeo. Die Familie lebt auf einem alten Hof, der auf den Grundmauern eines Burgmannenhauses errichtet wurde. »Doch das, was mein Mann jetzt ausgebuddelt hat, ist etwas Besonderes.« Mit dieser Ansicht steht sie nicht allein da. Kreisarchäologe Dr. Jörg Lindenthal mit Assistent Roland König, Ortenbergs Bauamtsleiter Jochen Knickel und die historisch interessierte Marion Meuser begutachteten den Fund. Viele Ideen zum Schacht kamen dabei zur Sprache. Knickel zog Parallelen zu Kellern in Lißberg, warf jedoch ein, dass es sich einfach um eine Art Kühlschrank gehandelt haben könnte. Dass die Abdeckung, die Taddeo als Schutz über die Öffnung gelegt hatte, von unten gefroren war, könnte ein Hinweis darauf sein.Um Antworten zu finden, ging es nun an die Dokumentation. König fotografierte den Raum um den Schacht akribisch. Dann ging es hinunter, denn eine gemauerte Rundung gegenüber der Abschrägung könnte darauf hinweisen, dass der Schacht auf einen alten Brunnen aufgemauert wurde. Um Licht ins Dunkel zu bringen, nahm Lindenthal eine Mörtelprobe der runden Mauerung. Zustimmung fand die Theorie bei Stadtarchivar Michael Schroeder, der es aufgrund der Tatsache, dass für das Schloss einst ein Brunnen außerhalb angelegt worden war, durchaus für möglich hielt, dass auch die Burgmannen so verfuhren.