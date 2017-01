Ober-Mörler Niklas Klein eine Runde weiter

Im Küchenschlacht-Expertengespräch: Der Ober-Mörler Niklas Klein (r.) mit Profikoch Christian Lohse. (Foto: Screenshot) © Red

Der Student aus Ober-Mörlen wirkte extrem gelassen, blieb scheinbar locker in der Zeit und drapierte sein Leibgericht ansprechend für den Juror aus Österreich: Alexander Kumptner – beschrieben als Feingeist der Küche. Dann die Schrecksekunde für Kleins Gorgonzolasauce. »Ich bin nicht so der Käsefan«, gab Kumptner unumwunden zu. Umso größer war die Erleichterung, als er Kleins rahmig leichte Variante lobte. Kartoffelgnocchi in so kurzer Zeit gut hinzukriegen, sei tricky, betonte der Juror. Und auch das Fleisch gefiel: »Es hat vielleicht etwas viel Farbe abbekommen, ist aber mit Power richtig schön gebraten.« Einziges Manko aus Jurorsicht: Etwas mehr Sauce hätte den Nudeln gut getan. Trotzdem: »Für dieses Gericht würde ich im Restaurant gerne Geld ausgeben.«Am Ende machte es Kumptner spannend: Marinierter Lachs schlug schließlich Tagliatelle mit Fleischbällchen. Aber da war Klein schon mit drei weiteren Kandidaten in Runde zwei der Küchenschlacht-Woche. Heute ab 14.15 Uhr stehen Wurzelgemüse auf dem Speiseplan, und die Wetterau darf wieder Daumen drücken – diesmal für Kleins »Entenbrust mit Orangen-Ingwersauce und Pastinaken-Herzoginkartoffeln«.