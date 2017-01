Niklas Klein (l.) misst sich mit vier weiteren Hobbyköchen. Zwei von ihnen werden sich am Freitag im Finale ein Kochduell liefern. Sternekoch und Moderator Christian Lohse (3.v.l.) unterstützt die »Küchenschlacht«-Kandidaten an den Töpfen. (Foto: ZDF)

Dann ging alles ganz schnell. Nachdem der passionierte Hobbykoch aus Ober-Mörlen seine Rezeptvorschläge eingeschickt hatte, kam prompt die Zusage. Drei Wochen später ging’s zur Fernsehaufzeichnung nach Hamburg. Die Voraussetzungen vor Ort hätten nicht besser sein können, schwärmt Niklas Klein. Hervorragende Produkte, eine bestens ausgestattete Küche und viele ebenso nette wie hilfsbereite Mitarbeiter. Und: Freundin und Tante durften dabei sein.All die prominenten Köche im Studio zu wissen, sei »schon cool«. Und: »Man bekommt tolle Tipps.« Etwas Zucker in die Sauce beispielsweise, damit Säure gebunden und andere Aromen besser zu schmecken sind, erfuhr der Saucenspezialist.Natürlich sei er aufgeregt gewesen, räumt Niklas Klein ein. Das Fernsehteam gehe aber so klug mit den Kandidaten um, so dass es auch für den Laien erträglich werde, im Scheinwerferlicht unter Zeitdruck zu kochen. »Zuhause hatte ich schon auf Zeit geübt, 35 Minuten sind ganz schön sportlich.«Psychologisch geholfen habe ihm, dass auch Sternekoch Christian Lohse nach seiner Zeit als »Küchenschlacht«-Juror zum ersten Mal als Moderator vor der Kamera stand. Als Juror wird am Montag Alexander Kumptner auf Geschmack, handwerkliche Qualität und Aussehen der Speisen achten, auch der Schwierigkeitsgrad der Rezepte fließt mit ein. Binnen 35 Minuten werden alle Kandidaten versuchen, ihre Leibgerichte so gut wie möglich kochen und anzurichten. Aus Ober-Mörlen kommen selbst gemachte Gnocchi mit Gorgonzolasauce. Dazu wird Niklas Klein Rinderfiletsteaks servieren.