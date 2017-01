Für die Einrichtung eines kostenfreien Internet-Zugangs für die Unterkunft in Langenhain-Ziegenberg bekommt Flüchtlingshelfer Detlev Zwiener Hilfe von Freifunkerin Nadja Haas. (Foto: hau)

Der Empfang in der Flüchtlingsunterkunft ist herzlich. Hell und warm ist es hier oben. Sieben Menschen teilen sich die Etage. Einer kocht Tee für die Gäste. In aller Seelenruhe bauen die Freifunkerin und der Flüchtlingshelfer einen kleinen Router auf, schalten ihr Tablet und das Smartphone an und testen den Empfang. Es dauert eine kleine Weile, bis die Verbindung zum Freifunknetz steht – noch etwas wackelig, »aber das wird«, erklärt Nadja Haas, testet den Empfang in verschiedenen Räumen der Wohnung und gibt den Bewohnern Tipps fürs Handling ihrer Computer und Smartphones.Blaue, grüne und rote Punkte erscheinen auf einer digitalen Mittelhessenkarte, erstellt von der Community Freifunk Frankfurt. »Das sind die bereits eingerichteten Knoten«, deutet Haas auf jene Stellen, wo Freifunker bereits Internetzugänge geschaffen haben: Blaue Knoten sind aktiv, rote nicht und grüne neu dazugekommen. Viele dieser Freifunk-WLAN-Hotspots gibt es in und um Frankfurt, auch Nidderau fällt durch einige Knoten auf, und nun gehören auch Ober-Mörlen und Langenhain-Ziegenberg dazu.»Für die Geflüchteten ist das Internet wichtig«, unterstreichen Dirk Bettermann und Detlev Zwiener, »fürs Deutschlernen ebenso wie für den Kontakt zu Freunden und Familien oder den Zugang zu den Websites von Behörden oder Hilfseinrichtungen.« Seit langen Monaten haben sie sich um einen für die Flüchtlinge kostenlosen Internet-Zugang gekümmert – und stießen auf die ehrenamtliche Hilfe der Freifunker. »Wir sind dankbar, in Nadja Haas eine ebenso kompetente wie hilfsbereite Ehrenamtliche gefunden zu haben«, freuen sich die Flüchtlingshelfer.Bettermann erstand den DSL-Anschluss und stellte ihn den Freifunkern zur Verfügung. Um die Router, PCs und Bildschirme für die Sammelunterkünfte anschaffen zu können, ging die Flüchtlingshilfe auf Spendensuche – und wurde bei Privatpersonen und örtlichen Firmen fündig. Um alle Unterkünfte für die derzeit 75 Geflüchteten in beiden Ortsteilen (Tendenz weiter leicht steigend) mit den Hotspots ausstatten zu können, brauche man weitere Spenden, erklärte Bettermann.Datennetzwerk in Eigenregie