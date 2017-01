Bürgermeister Jörg Wetzstein (Mitte) setzt auf Qualität in der Jugendpflege und in der Flüchtlingsbetreuung. Die beiden Profis sind Hans-Jürgen Strack (links) und Uwe Budnitz. © hau

Dann mehrten sich die Aufgaben des Profis in Richtung Seniorenberatung, und seit vor gut zwei Jahren die ersten Flüchtlinge nach Ober-Mörlen kamen, sind Stracks Kompetenzen auch hier gefragt. Jetzt hat die Gemeinde klar Schiff gemacht und dem erfahrenen Mitarbeiter eine Vollzeitstelle als Sozialarbeiter für die Flüchtlingsbetreuung gegeben. »Vom Jup zum Soz«, nennt es Strack augenzwinkernd und mit Blick auf die Beschriftung seiner Unterlagen. Eine ganze Stelle, die größtenteils vom Kreis finanziert wird.»Jetzt muss ich meine Finger öfter eincremen, so viel Papier geht jetzt durch«, umschreibt Strack die überwiegend administrativen Aufgaben. In der Flüchtlingsbetreuung laste eine andere anspruchsvolle Grundverantwortlichkeit auf ihm. »Da darf man nichts falsch machen.« Der Umgang mit fast ausnahmslos traumatisierten Menschen brauche Geduld – und die eigene Erdung, um Stütze sein zu können. Supervision, Dienstbesprechungen auf Kreisebene und Fortbildungen trügen wesentlich zum Gelingen bei.Neu sei für ihn die Kombination aus Sozialarbeit im engeren Sinne, viel Bürokratie, und als Bindeglied zwischen Gemeinde und Flüchtlingshilfe zu fungieren. »Ohne die Ehrenamtler wäre das Pensum gar nicht zu schaffen«, lobt Strack die Zusammenarbeit. Angetan zeigt sich auch Bürgermeister Jörg Wetzstein. Dankbar sei er auch für die Wohnungsangebote aus der Bevölkerung. Die derzeit 75 Flüchtlinge seien in kleinen Wohneinheiten untergebracht. Und: Auch die Kooperation mit den Behörden laufe gut.»Wir legen Wert auf Qualität in jeder Form«, unterstreicht Wetzstein zudem im Hinblick auf die Schaffung einer neuen halben Stelle für die kommunale Jugendarbeit. Seit September arbeitet Uwe Budnitz auf den Neustart der Jugendarbeit hin. Der Diplom-Sozialarbeiter mit langjähriger Berufserfahrung in Sachen Jugendarbeit startete eine Umfrage bei den örtlichen Vereinen, schrieb ein Konzeptpapier und begann mit der Einrichtung der beiden Jugendtreffs in Ober-Mörlen und Langenhain-Ziegenberg.