Rainer Metzger bei der gelungenen Feuereprobe der Flugzeugturbine. (Foto: hau)

Als Metzger vor zwei Jahren begann, im heimischen Esszimmer die Einzelteile für ein Harley-Davidson-Show-Bike zusammenzubauen, schuf der gebürtige Schwabe eine Legende. Zahllose Preise hat die Maschine mit Namen »Lestat de Lioncourt« inzwischen europaweit abgeräumt, zuletzt als »Craziest Bike« auf der weltgrößten Messe für umgebaute Motorräder in Bad Salzuflen. War der Chopper schon eine verrückte Erfindung, dann dürfte nun ein Geniestreich anstehen.»Fire’s Daughter« soll der Feuerstuhl heißen, den Metzger ersonnen hat. Gemeint ist ein Trike Unikat. Seit Jahren schlummert es in der Fantasie des »Daniel Düsentrieb« aus Ober-Mörlen. »Flugzeugturbinen haben mich schon immer fasziniert«, verrät er. Ihn reize, ein solches Triebwerk in ein Fahrgestell einzubauen. Nicht, um damit Rennen zu fahren, sondern einfach zum Spaß und für Show-Zwecke.Nun kann der Traum Wirklichkeit werden: Die Turbine ist da, die Einzelteile werden zusammengetragen und im kommenden Jahr soll »Fire’s Daughter« erstmals zeigen, was sie kann. Auf Hochtouren arbeitet das fürs Projekt zusammengestellte Team, seit Metzger im vergangenen Herbst in einer Ebay-Anzeige seine Traumturbine entdeckte. Die 1989 gebaute Viper 201c von Rolls-Royce misst 170 Zentimeter, bringt 250 Kilo auf die Waage und diente einst einem Schulungsjet der Royal Airforce als Antrieb.Markus Baumann aus Erlensee sponsorte die Turbine. Im Oktober holten Metzger und sein Projektmanager Michael »Woody« Knappe das feuerspuckende Ungetüm aus den Niederlanden. Sie kauften Kerosin, ließen ein Logo entwerfen und starteten für »Fire’s Daughter« vom »Jet Dragster Team Metzger« eine Facebook-Seite. Acht Tage und viele Handgriffe später starteten sie ihre Turbine erstmalig selbst.